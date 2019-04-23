Beşiktaş'ın Golünde Ofsayt mı Var? Deniz Çoban Açıkladı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ın Sivasspor ile oynadığı maçta tartışmalara yol açan bir pozisyon yaşandı. Burak Yılmaz'ın attığı frikik golü öncesi pozisyonda ofsayt tartışmaları yaşandı. Hakem golü verirken, sosyal medyada pozisyon ile ilgili farklı görüşler yer aldı.

"VAR, BU POZİSYONA KARIŞAMAZ"

beIN Sports 1'de pozisyonu yorumlayan eski hakem Deniz Çoban, "Beşiktaş'ın golü bulduğu faulde, Güven kafa vurduğu anda, Burak Yılmaz ofsayt durumunda. Bu frikik gol oluyor, maçın galibiyet golü geliyor. VAR oyun durup, tekrar başladıktan sonra, oyunun durması öncesindeki pozisyona karışmaz. Yardımcı hatası." dedi.

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır

(Sporx)