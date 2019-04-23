Beşiktaş'ın Golünde Ofsayt mı Var? Deniz Çoban Açıkladı
Eski hakem Deniz Çoban, Beşiktaş'ın attığı frikik golünden önce topla buluşan Burak Yılmaz'ın ofsaytta olduğunu açıkladı. Çoban, "VAR, oyun durup tekrar başladıktan sonra oyunun durması öncesindeki pozisyona karışmaz. Yardımcı hatası." dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ın Sivasspor ile oynadığı maçta tartışmalara yol açan bir pozisyon yaşandı. Burak Yılmaz'ın attığı frikik golü öncesi pozisyonda ofsayt tartışmaları yaşandı. Hakem golü verirken, sosyal medyada pozisyon ile ilgili farklı görüşler yer aldı.
"VAR, BU POZİSYONA KARIŞAMAZ"
beIN Sports 1'de pozisyonu yorumlayan eski hakem Deniz Çoban, "Beşiktaş'ın golü bulduğu faulde, Güven kafa vurduğu anda, Burak Yılmaz ofsayt durumunda. Bu frikik gol oluyor, maçın galibiyet golü geliyor. VAR oyun durup, tekrar başladıktan sonra, oyunun durması öncesindeki pozisyona karışmaz. Yardımcı hatası." dedi.
(Sporx)
YORUMLAR (6)
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Adam milli takım teknik direktörü. Yani milli takima oyuncu aliyor. Ama bjk nin de başında. Rakipten de oyuncu aliyor. Zaten ligde tartışma var. İstifa etmeliydi bjk den. Doğru olan buCevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
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Açık açık alenen yapılıyor hakemler cincona 8taşa çalışıyorCevap Yaz 3 12 Yayından KaldırSİVASLİ: Geven hafta faulden gol verilmese gs sampiyondu nasil kolluyorlar mantik azıcık7 3 Yayından Kaldır
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Var var;) ama bjk ye yok:)Cevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
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Bu ne arkadaş resmen gs şampiyon olmasın diye uğraşıyorlarCevap Yaz 10 6 Yayından Kaldır