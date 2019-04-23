Beşiktaş'ın Golünde Ofsayt mı Var? Deniz Çoban Açıkladı

Eski hakem Deniz Çoban, Beşiktaş'ın attığı frikik golünden önce topla buluşan Burak Yılmaz'ın ofsaytta olduğunu açıkladı. Çoban, "VAR, oyun durup tekrar başladıktan sonra oyunun durması öncesindeki pozisyona karışmaz. Yardımcı hatası." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ın Sivasspor ile oynadığı maçta tartışmalara yol açan bir pozisyon yaşandı. Burak Yılmaz'ın attığı frikik golü öncesi pozisyonda ofsayt tartışmaları yaşandı. Hakem golü verirken, sosyal medyada pozisyon ile ilgili farklı görüşler yer aldı.

"VAR, BU POZİSYONA KARIŞAMAZ"

beIN Sports 1'de pozisyonu yorumlayan eski hakem Deniz Çoban, "Beşiktaş'ın golü bulduğu faulde, Güven kafa vurduğu anda, Burak Yılmaz ofsayt durumunda. Bu frikik gol oluyor, maçın galibiyet golü geliyor. VAR oyun durup, tekrar başladıktan sonra, oyunun durması öncesindeki pozisyona karışmaz. Yardımcı hatası." dedi.

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır

(Sporx)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (6)

  • LİGE BAK:
    Adam milli takım teknik direktörü. Yani milli takima oyuncu aliyor. Ama bjk nin de başında. Rakipten de oyuncu aliyor. Zaten ligde tartışma var. İstifa etmeliydi bjk den. Doğru olan bu
    Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.