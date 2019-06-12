Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz'a sürpriz talip!
Hem Beşiktaş hem de milli takım ile iyi bir performans ortaya koyan golcü oyuncu Burak Yılmaz'a Serie A'dan talip çıktı. Lecce, yıldız ismi transfer listesine aldı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni bir gelişme yaşandı. Süper Lig'de transfer döneminin açılmasıyla kulüpler gaza bastı. Siyah beyazlıların golcüsü Burak Yılmaz'a İtalya'dan talip çıktı.
İtalyan medyasındaki haberlere göre Serie A takımlarından Lecce, Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz'ı transfer listesine aldı.
SÖZLEŞMESİ 2021 YILINDA BİTİYOR
33 yaşındaki milli golcü, geçtiğimiz sezon Kara Kartal'da 15 karşılaşmada 11 gol, 2 asist kaydetti. Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş'la sözleşmesi 31 Mayıs 2021'de sona eriyor.
YORUMLAR (4)
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saçmalamayın ya . bu adamın neresi iyi oyuncu. . rezil di izlanda maçında. sıfır . . . forvette buna kaldıysak yandık . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Lecce mi? O nerenin kazası yaw? Zaten alsa alsa Lecce Mecce alır bunları, bir defa da Juventus, PSG deyinCevap Yaz Yayından Kaldır
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ALLAH AŞKINA MİLLİ TAKIMA NE DİYE ALIYORLAR BUNU ANLAMIYORUM. ADAMDA ZERRE KADAR TEKNİK YOK, KOŞMASINI BİLE BECEREMİYOR. İŞİ GÜGÜ İTİRAZ ETMEK, KENDİNİ YERE ATMAK, EL KOL HAREKETLERİ YAPMAK, , , , ŞENOL GÜNEŞİN BUNA KARŞI NE BORCU VAR DA SÜREKLİ YANINDA TAŞIYOR ANLAMIYORUM.Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Hadi inşallah geçen yıl bir şeyler yaptı bu yıl yedek kulübesinden çıkamaz gibi dün akşam seyrettik adam futbol oynamaktan çok nasıl yerde kalırım diye uğraşıyor aldığı faullerin hiç biriside faul değil, şenol hoca 90 dk hep defansa baktı galiba gol yemeyelim diye ileriye bakmadığı için muhtemelen burağıda görmemiştirCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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