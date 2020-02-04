Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz, Sergen Yalçın'ı etkiledi!
Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, 18 yaşındaki sol bek Rıdvan Yılmaz'dan oldukça memnun olduğu ve gelecek haftalarda genç oyuncuya şans vereceği öğrenildi.
Ligde iki hafta önce oynanan Göztepe mücadelesinde ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Rıdvan Yılmaz, sergilediği performans ile göz doldurmuştu.
Kartal'ın yeni hocası Sergen Yalçın'ın da 18 yaşındaki sol bekten oldukça memnun olduğu öğrenildi. Bu doğrultuda Rıdvan'ın, gelecek haftalarda siyah-beyazlı forma altında daha çok süre alacağı öğrenildi.
(Fanatik)
Haber Videosu: Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz, Sergen Yalçın'ı etkiledi!
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Kartal, kanatlar gitti! :))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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