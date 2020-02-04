: Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz, Sergen Yalçın'ı etkiledi!

04.02.2020 19:37 | Son Güncelleme: 04.02.2020 19:52

Ligde iki hafta önce oynanan Göztepe mücadelesinde ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Rıdvan Yılmaz, sergilediği performans ile göz doldurmuştu.

Kartal'ın yeni hocası Sergen Yalçın'ın da 18 yaşındaki sol bekten oldukça memnun olduğu öğrenildi. Bu doğrultuda Rıdvan'ın, gelecek haftalarda siyah-beyazlı forma altında daha çok süre alacağı öğrenildi.

(Fanatik)

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