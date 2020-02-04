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Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz, Sergen Yalçın'ı etkiledi!

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, 18 yaşındaki sol bek Rıdvan Yılmaz'dan oldukça memnun olduğu ve gelecek haftalarda genç oyuncuya şans vereceği öğrenildi.

04.02.2020 19:37 | Son Güncelleme: 04.02.2020 19:52
Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz, Sergen Yalçın'ı etkiledi!

Ligde iki hafta önce oynanan Göztepe mücadelesinde ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan , sergilediği performans ile göz doldurmuştu.

Kartal'ın yeni hocası 'ın da 18 yaşındaki sol bekten oldukça memnun olduğu öğrenildi. Bu doğrultuda Rıdvan'ın, gelecek haftalarda siyah-beyazlı forma altında daha çok süre alacağı öğrenildi.

(Fanatik)


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: Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz, Sergen Yalçın'ı etkiledi!
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