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Beşiktaş'ın genç yıldız adayı Kerem Kalafat ışıl ışıl parlıyor!

Beşiktaş'ın Wolwerhampton ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçına ilk 11'de başlayan Kerem Kalafat, gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

13.12.2019 00:15 | Son Güncelleme: 13.12.2019 00:28
Beşiktaş'ın genç yıldız adayı Kerem Kalafat ışıl ışıl parlıyor!

UEFA Ligi K Grubu son hafta maçında , deplasmanda İngiliz temsilcisi Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın 18 yaşındaki sağ bek oyuncusu Kerem Kalafat, siyah-beyazlı formayla ilk kez Avrupa kupası maçında forma giydi. Genç oyuncu maçta gösterdiği performansla Beşiktaşlı taraftarları mest etti. Kerem ile ilgili yüzlerce twit atıldı.


Haber Videosu

: Beşiktaş'ın genç yıldız adayı Kerem Kalafat ışıl ışıl parlıyor!
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HABER YORUMLARI (1)

  • KARTAL NADO:
    nazar değmesin diyordunuz , duruma bakin ! Allah beterinden korusun da , işte bu işler ha deyince olmuyor maalesef . . biraz daha sabır . . .
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