: Beşiktaş'ın genç yıldız adayı Kerem Kalafat ışıl ışıl parlıyor!

13.12.2019 00:15 | Son Güncelleme: 13.12.2019 00:28

UEFA Avrupa Ligi K Grubu son hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda İngiliz temsilcisi Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın 18 yaşındaki sağ bek oyuncusu Kerem Kalafat, siyah-beyazlı formayla ilk kez Avrupa kupası maçında forma giydi. Genç oyuncu maçta gösterdiği performansla Beşiktaşlı taraftarları mest etti. Kerem ile ilgili yüzlerce twit atıldı.

Haber Videosu