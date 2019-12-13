Beşiktaş'ın genç yıldız adayı Kerem Kalafat ışıl ışıl parlıyor!
Beşiktaş'ın Wolwerhampton ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçına ilk 11'de başlayan Kerem Kalafat, gösterdiği performansla adından söz ettirdi.
13.12.2019 00:15 | Son Güncelleme: 13.12.2019 00:28
UEFA Avrupa Ligi K Grubu son hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda İngiliz temsilcisi Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın 18 yaşındaki sağ bek oyuncusu Kerem Kalafat, siyah-beyazlı formayla ilk kez Avrupa kupası maçında forma giydi. Genç oyuncu maçta gösterdiği performansla Beşiktaşlı taraftarları mest etti. Kerem ile ilgili yüzlerce twit atıldı.
Haber Videosu: Beşiktaş'ın genç yıldız adayı Kerem Kalafat ışıl ışıl parlıyor!
HABER YORUMLARI (1)
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nazar değmesin diyordunuz , duruma bakin ! Allah beterinden korusun da , işte bu işler ha deyince olmuyor maalesef . . biraz daha sabır . . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır