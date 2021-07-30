Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi Seyit Ateş transferin fitilini yaktı! Cenk Tosun geri dönüyor
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Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi Seyit Ateş transferin fitilini yaktı! Cenk Tosun geri dönüyor

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Golcü arayışını sürdüren Beşiktaş için bomba bir iddia gündeme geldi. Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi Seyit Ateş, Cenk Tosun'un yeniden siyah-beyazlı formayı giyeceğini söyledi. Ateş yaptığı açıklamada, "Cenk Tosun'un tekrar Beşiktaş'a kazandırılacağını düşünüyorum. Sakatlığı var ama ikinci yarıya hazır olur" ifadelerini kullandı.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ta iddialı bir kadro kurma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlılar golcü transferini bir numaralı öncelik olarak belirlerken sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlı kulübün eski yönetim kurulu üyesi Seyit Ateş, Cenk Tosun'un takıma geri döneceğini düşündüğünü söyledi.

"CENK TOSUN DA BİZİMLE BİRLİKTE OLACAK"

Radyospor'a canlı yayın konuğu olan Ateş yaptığı açıklamada, "Benim bildiğim kadarıyla başkan Ahmet Nur Çebi, Diego Costa transferi üzerinde duruyor. Diğer taraftan Luuk de Jong da gündemde. İkisinden birisi gelirse, çok iyi bir iş olursa. Sergen hoca Costa'yı istiyor. Cenk Tosun'un da tekrar Beşiktaş 'a kazandırılacağını düşünüyorum. Sakatlığı var; ama ikinci yarıya hazır olur. Fiyatı da Beşiktaş'a uygun hâle getirilecek. Cenk Tosun da bizimle birlikte olacak. Beşiktaş'ta oynayacak bu sezon Cenk Tosun. Aldığım bilgi bu. Everton'dan bütün hakları alınacak. Maliyetleri düşük olacak. Everton bu konuda toleranslı davranıyor" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi Seyit Ateş transferin fitilini yaktı! Cenk Tosun geri dönüyor
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