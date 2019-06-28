Beşiktaş'ın eski yöneticisi Ahmet Akpınar'dan Abdullah Avcı'ya şok sözler!

Bir dönem Beşiktaş'ta yöneticilik yapan ve kongre üyesi olan Ahmet Akpınar, Radyospor'a konuştu. Akpınar, "Abdullah Avcı'nın gelmesini içime sindiremiyorum. FETÖ'cü oyuncuları ve taraftarlarıyla, Türkiye Kupası finalinden sonra bizim taraftarlarımızı dövdü. Havaalanında '3-0 kazandık' açıklaması yapan birinin Beşiktaş teknik direktörü olmasını içime sindiremiyorum. Biz olmasak taraftarlarımızı çok kötü bir şekilde darp etmeye çalışıyorlardı. " dedi.

"15 KİŞİ 1 TARAFTARI DÖVMEYE ÇALIŞTI"

Akpınar, "Abdullah Avcı'nın klasiğidir. Beşiktaş maçlarında oyuncuları hep yere yatarlar. Taraftarlar bundan dolayı tezahürat yapınca, 15 kişi 1 taraftarı dövmeye çalıştı. Demek ki başkan onu çok seviyor ki Bodrum'da marşın sözlerini onun için değiştiriyor. Umarım mutlulukları daim olur." diye konuştu.