Beşiktaş'ın Eski Oyuncusu Anderson Talisca Brezilya'da Kulüp Satın Aldı

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde takımın en önemli isimlerinden biri olan ve Guangzhou Evergrande'de de yükselen performansını gollerle taçlandıran Anderson Talisca, Brezilya'da Sport Club Olimpia kulübünün sahibi oldu.

Takım sahibi olmayı çocukluktan bu yana hedeflediğini söyleyen Talisca, "Her zaman bu arzum vardı. Çocukluğumdan bu yana futbol ile uğraşıyorum ve profesyonel olduğumdan bu yana daha ciddi şeyler düşünmeye başladım. Finansal olarak güvendiğim insanlarla bir araya geldim ve rüyayı gerçeğe çevirdim" dedi.

KULÜBÜN BAŞINA ANNESİNİ GEÇİRDİ

Takımın başkanlığına da annesi Ivone Souza'yı getiren Talisca, "Ben tatillerimde kulüp ile ilgileneceğim ama başkan olan annem, günlük olarak kulübün tüm işleriyle ilgilenmek üzere görev başında olacak" diye konuştu. Talisca'nın kulübü Sport Club Olimpia, Mart ayından itibaren Bahia eyaletinde yerel ligde mücadele edecek.

(Sporx)