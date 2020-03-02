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Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri: Beşiktaş'a aşık olduğumu herkes biliyor

Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabricio Agusto Ramirez, "Orada herkes Beşiktaş'a aşık olduğumu biliyor. Bu bir sır değil. Ancak her şey Beşiktaş, Mallorca ve Fulham'ın elinde" dedi.

02.03.2020 21:40 | Son Güncelleme: 02.03.2020 21:50

Futbol kariyerine İspanya'nın Mallorca takımında devam eden 'ın eski kalecisi Fabri, geleceğiyle ilgili Ajansspor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.Fabri, "Orada herkes Beşiktaş'a aşık olduğumu biliyor. Bu bir sır değil. Ancak her şey Beşiktaş, Mallorca ve 'ın elinde... Şu anda yapmam gereken, Mallorca'yı bulunduğu yerden daha yukarı taşımak" ifadelerini kullandı.

BU SEZON SADECE 4 MAÇTA OYNADI

Mallorca'da bu sezon 4 maçta 360 dakika süre alan Fabri, Beşiktaş'ta ilk sezonunda 44, ikinci sezonunda ise 43 maça çıkmıştı.


Haber Videosu

: Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri: Beşiktaş'a aşık olduğumu herkes biliyor
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