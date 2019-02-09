Beşiktaş'ın Efsane Oyuncusu Pascal Nouma Babasını Kaybetti
Beşiktaş'ın efsane oyuncusu Pascal Nouma, babasını kaybetti. Nouma, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "Malesef babam mücadeleyi kazanamadı. Tek tesellimiz daha fazla acı çekmeyecek." notunu ekledi.
Beşiktaş'ta efsane olan ve futbolu bıraktıktan sonra sinema sektörüne atılan Pascal Nouma'nın babası Richard Nouma hayatını kaybetti.
Babasının vefatını sosyal medyadan duyuran Nouma, ailesiyle olan fotoğrafını paylaşarak, "Malesef babam mücadeleyi kazanamadı, son günlerde onun için güzel temennilerde bulundunuz, herkese teşekkür ediyorum. Tek tesellimiz, artık daha fazla acı çekmeyecek." yazdı.
PASCAL NOUMA KİMDİR?
6 Ocak 1972 tarihinde doğumlu Nouma, Beşiktaş formasıyla 44 maça çıktı ve 22 gole imza attı. Futbolu bıraktıktan sonra Türkiye'den kopamayan Nouma, Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu filminde oynadı. Ayrıca Acun Ilıcalı 'nın hazırladığı Devler Ligi turnuvasında da top koşturdu.
Daha Sonrada Yok Böyle Dans programında 2. oldu. Yine aynı sene Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasında Nihat Doğan'la olan tartışmasından dolayı elendi.
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Hevla var mıCevap Yaz 1 Yayından KaldırMÜBERRA: taze bittiYayından Kaldır
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Terim,in babasiyla bulusmuslar mac seyrederlerdir. Paskalin babasi bak benim oglum türklere kalafatini gösteriyor. Terim,in babasida oda biseymi benim oglum türkleri soyuyor. Torunumda cabasi.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Bitanesi ölüm de var ışıklar içinde yatsın ampul değil) efsane adamCevap Yaz Yayından Kaldır
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ışıklar icinde yatsinCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır