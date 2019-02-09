Beşiktaş'ın Efsane Oyuncusu Pascal Nouma Babasını Kaybetti

Beşiktaş'ta efsane olan ve futbolu bıraktıktan sonra sinema sektörüne atılan Pascal Nouma'nın babası Richard Nouma hayatını kaybetti.

Babasının vefatını sosyal medyadan duyuran Nouma, ailesiyle olan fotoğrafını paylaşarak, "Malesef babam mücadeleyi kazanamadı, son günlerde onun için güzel temennilerde bulundunuz, herkese teşekkür ediyorum. Tek tesellimiz, artık daha fazla acı çekmeyecek." yazdı.

PASCAL NOUMA KİMDİR?

6 Ocak 1972 tarihinde doğumlu Nouma, Beşiktaş formasıyla 44 maça çıktı ve 22 gole imza attı. Futbolu bıraktıktan sonra Türkiye'den kopamayan Nouma, Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu filminde oynadı. Ayrıca Acun Ilıcalı 'nın hazırladığı Devler Ligi turnuvasında da top koşturdu.

Daha Sonrada Yok Böyle Dans programında 2. oldu. Yine aynı sene Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasında Nihat Doğan'la olan tartışmasından dolayı elendi.