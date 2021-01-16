Beşiktaş'ın derbi kadrosu belli oldu
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Beşiktaş'ın derbi kadrosu belli oldu

16.01.2021 17:34 | Son Güncelleme: 16.01.2021 17:39
Beşiktaş'ın derbi kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 19'uncu hafta derbi maçında yarın sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu.

Süper Lig'in 19'uncu hafta derbi maçında yarın sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı ekipte, kart cezalısı Welinton'un yanı sıra Ajdin Hasic de derbinin kadrosunda kendine yer bulamadı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray maçının kadrosuna şu futbolcuları dahil etti: "Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Georges N'Koudou, Gökhan Töre, Rachid Ghezzal, Güven Yalçın, Cyle Larin, Vincent Aboubakar."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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