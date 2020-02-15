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Beşiktaş'ın borcu 2 milyar 961 milyon lira olarak açıklandı

Beşiktaş'ın borcunun 2 milyar 961 milyon 902 bin 493 lira olduğu açıklandı.

15.02.2020 12:54 | Son Güncelleme: 15.02.2020 13:18
Beşiktaş'ın borcu 2 milyar 961 milyon lira olarak açıklandı

Siyah-beyazlı kulübün 'ta gerçekleştirilen 2020 yılı ilk olağan divan kurulu toplantısında denetim kurulu başkanı Feyyaz Tuncel, mali konularda üyeleri bilgilendirdi.

BORÇ 3 MİLYARA DAYANDI

Toplam borcun 2 milyar 961 milyon 902 bin 493 lira olduğunu açıklayan Tuncel, bunun 604 milyon 288 bin 770 lirasının dernek ve derneğe bağlı şirketlere, 2 milyar 357 milyon 613 bin 723 lirasının Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait olduğunu belirtti.

202 MİLYON ARTTI

Siyah-beyazlı kulübün 30 Kasım 2019 tarihindeki divan kurulu toplantısında borç miktarı 2 milyar 759 milyon 185 bin 877 lira olarak duyurulmuştu.

Kaynak: AA

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: Beşiktaş'ın borcu 2 milyar 961 milyon lira olarak açıklandı
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