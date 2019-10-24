Beşiktaş'ın Avrupa'daki galibiyet hasreti 4 maça çıktı!

Braga'ya sahasında 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Öte yandan Beşiktaş, Portekiz takımlarına karşı oynadığı 10. maçında 4. mağlubiyetini aldı.

24.10.2019 23:00
Beşiktaş'ın Avrupa'daki galibiyet hasreti 4 maça çıktı!

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. maçında Beşiktaş, Portekiz ekibi Braga'ya 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla siyah-beyazlı ekibin Avrupa kupalarındaki galibiyet hasreti ise 4 maça çıktı. Geçen sezonki UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye evinde 1-0 mağlup olan Beşiktaş, bu sezon ise İstanbul'daki maçlarda Wolverhampton'a 1-0 ve Braga'ya 2-1 yenildi. Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda ise Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup oldu.

PORTEKİZ TAKIMLARINI EVİNDE YENEMİYOR

Beşiktaş'ın Portekiz takımlarına karşı evindeki şansızlığı sürdü. Bu ülke temsilcilerini 7. kez konuk eden siyah-beyazlı ekip, rakiplerine 4. kez mağlup oldu. Beşiktaş, Portekiz ekipleriyle evinde üç kez de berabere kaldı. Portekiz takımlarını 3 defa yenen Beşiktaş, bu galibiyetleri de deplasmanda elde etti.

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YORUMLAR (2)

  • ES:
    turkıyede yabancı oyuncular işe yaramıyor çogu kalıtesiz zaten yabancı oyuncular süper lıgde kalıteyı çoşkuyu bıtırdi sayıları 5 olmalı gerısı yerlı olsun
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  • LATİF:
    Avcı gitmeden beşiktaş düzelmez. Avcı bjk nin başına dert olsun diye getirildi. Çarşı nerde hani önce çarşı bitirildi çarşı bitti bjk bitti.
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