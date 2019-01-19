Beşiktaş'ın Akhisarspor'a Attığı Goller Geçerli Sayılacak mı?

Akhisarspor-Beşiktaş maçında ev sahibi ekibin 13 yabancı futbolcuyu esame listesine yazması geceye damga vurdu. '21 kişilik kadrolarda en fazla 12 yabancı oyuncu yazılabilir' kuralına uymayan Ege ekibinin PFDK'ya sevk edileceği belirtildi. Beşiktaş'ın itirazına gerek kalmaksızın 3-0 hükmen Beşiktaş lehine tescil edilmesi beklenen mücadeleyle ilgili en çok merak edilen konu ise atılan gollerin durumu oldu. Bu konuda talimatnamenin ilgili maddeleri çok açık. Siyah beyazlıların atacağı tüm goller geçerli sayılacak…

BEŞİKTAŞ'IN İTİRAZINA GEREK DUYULMAYACAK

Futbol Müsabaka Talimatında Madde 23'ün 1.bölüm 2. kısmında yer alan kural gereği yabancı sayısı fazlalığı usulen tespit edileceğinden Beşiktaş'ın itirazına gerek kalmadı hükmen mağlubiyet tescil edilecek.

GOLLER GEÇERLİ SAYILACAK

Hükmen mağlubiyet sürecinde uygulanacak usul ve sonuçlar gereği Akhisarspor'un golü geçersiz sayılacak. Hükmen galip sayılan Beşiktaş'ın 3 golü ise atan isimlere yazılacak. Yani Dorukhan, Gökhan Gönül ve Larin'in golleri geçerli sayılacak. Beşiktaş 3'ten az gol atsaydı, atılanlar yine geçerli olacak, 3'e tamamlayacak gol sayısı kadar skor takım kaptanına yazılacaktı.

(Skor)