Beşiktaş ile Yollarını Tartışmalı Bir Şekilde Ayıran Vagner Love: 5 Ay Boyunca Paramı Alamadım
Beşiktaş'tan ayrılan Vagner Love, siyah beyazlı kulüpte yaşadıklarıyla ilgili Brezilya basınına açıklamalarda bulundu. Love, "Beşiktaş'ta en büyük sorun, benimle konuşulmamasıydı. 5 ay boyunca paramı alamadım." dedi.
Beşiktaş'ta transfer döneminin son günlerinde takımdan ayrılan ve Corinthians'a transfer olan Vagner Love, Brezilya basınında açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı kulüpte 5 ay boyunca para alamadığını ve kendisiyle hiçbir şekilde diyalog kurulmadığını iddia eden golcü futbolcu, "Tanrı'ya şükürler olsun, yaptığım için mutluyum" dedi.
"BİR SORUN VARSA YÜZÜME SÖYLEMELERİ GEREKİYORDU"
Gazete Esportiva'ya röportaj veren Vagner Love, "Beşiktaş'ta en büyük sorun, benimle konuşulmamasıydı. Maaşımı alamadığım takdirde FIFA'ya başvuracağımı söylediğim zaman beni aradılar ve anlaşma sağladılar. Ama öncesinde benimle hiç kimse diyalog kurmadı. Bir sorun varsa yüzüme söylemeleri gerekiyordu. Kulüp maddi zorluklarla karşı karşıyaydı ama benimle hiç konuşmadılar. 5 ay boyunca paramı alamadım. Yaptıklarım için mutluyum, Tanrı'ya şükürler olsun rahat bir hayatım var." dedi.
(Futbol Arena)
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vah vah aç mı kaldın.sende beşiktaşa birşey vermedin önü ne yapıcaz.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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TOP OYNAYA BİLDİNİ ACABACevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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sen ne zaman futbolcu oldunda para arar oldun seni türkiyede adam yerine koydular sende kendini bir halt sandınzaarCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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He bende şantiye de çalışıyorum 2aydan beri bende alamadım.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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kaç gol attın o parayı hakettinmiCevap Yaz 3 Yayından Kaldır