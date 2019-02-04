Beşiktaş ile Yollarını Tartışmalı Bir Şekilde Ayıran Vagner Love: 5 Ay Boyunca Paramı Alamadım

Beşiktaş'ta transfer döneminin son günlerinde takımdan ayrılan ve Corinthians'a transfer olan Vagner Love, Brezilya basınında açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı kulüpte 5 ay boyunca para alamadığını ve kendisiyle hiçbir şekilde diyalog kurulmadığını iddia eden golcü futbolcu, "Tanrı'ya şükürler olsun, yaptığım için mutluyum" dedi.

"BİR SORUN VARSA YÜZÜME SÖYLEMELERİ GEREKİYORDU"

Gazete Esportiva'ya röportaj veren Vagner Love, "Beşiktaş'ta en büyük sorun, benimle konuşulmamasıydı. Maaşımı alamadığım takdirde FIFA'ya başvuracağımı söylediğim zaman beni aradılar ve anlaşma sağladılar. Ama öncesinde benimle hiç kimse diyalog kurmadı. Bir sorun varsa yüzüme söylemeleri gerekiyordu. Kulüp maddi zorluklarla karşı karşıyaydı ama benimle hiç konuşmadılar. 5 ay boyunca paramı alamadım. Yaptıklarım için mutluyum, Tanrı'ya şükürler olsun rahat bir hayatım var." dedi.

(Futbol Arena)