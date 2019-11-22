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Beşiktaş ile Galatasaray arasında müthiş takas! Al Diagne'yi ver Oğuzhan'ı

İki ezeli rakip Beşiktaş ve Galatasaray arasında müthiş bir transfer takası gerçekleşecek. Galatasaray elinden çıkarmak istediği Diagne'yi Beşiktaş'a gönderip karşılığında siyah beyazlı ekipte tartışılan isim olan Oğzuhan Özyakup'u kadrosuna katacak.

22.11.2019 14:35 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:59

Ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek isteyen ve 'da müthiş bir takas gündeme geldi. Öğrenilene göre, Beşiktaş, sarı kırmızılı ekipten Diagne'yi transfer edip karşılığında 'u verecek.

Takvim'in haberine göre; Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Galatasaray ve Beşiktaş'tan iki yöneticinin, Oğuzhan ile Diagne'nin takas edilmesi fikri üzerinde konuştuğu öğrenildi.

Club Brugge'ün devre arasında ile yollarını ayıracağı iddia edildi. Burak Yılmaz'ın yanına bir santrfor takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş'ta Diagne ismi güdeme geldi.

BELHANDA KONUSUNDA RAHAT ADIM ATILACAK

Öte yandan Belhanda ile Galatasaray taraftarı arasındaki kırgınlık Faslı futbolcuyu yol ayrımına getirdi. Galatasaray'ın Ocak ayında iyi bir teklif gelmesi halinde satmayı planladığı Belhanda'nın yerine Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup'un alınması ihtimali doğdu.


Haber Videosu: Beşiktaş ile Galatasaray arasında müthiş takas! Al Diagne'yi ver Oğuzhan'ı
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