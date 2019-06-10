Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, Aboubakar'ın menajeri ile görüşmek için İspanya'ya gitti!

Teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'yı oturtan Beşiktaş, transfer çalışmalarına başladı. Transfer döneminde 6 bölgeye yoğunlaşacak olan siyah-beyazlı yetkililer, scout ekibiyle birlikte gerekli isimleri belirledi. Ancak Beşiktaş'a Portekiz ekibi Porto'da forma giyen Aboubakar'dan sürpriz bir teklif geldi.

BEŞİKTAŞ'TA 38 MAÇTA 19 GOL ATMIŞTI

A Spor'un haberine göre Aboubakar, Beşiktaş yönetimine haber gönderdi. Bu teklif üzerine Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, İspanya'ya gitti. Adalı, İspanya'da Aboubakar'ın menajeri ve Porto Kulübü yetkilileriyle görüşecek. Şartlar oluşursa golcü oyuncu önümüzdeki sezon Beşiktaş forması giyecek. Aboubakar, 2016-2017 sezonunda Beşiktaş formasıyla 38 maça çıkarken 19 gol 4 asistlik performans sergilemişti.