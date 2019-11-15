Moldova Teknik Direktörü Engin Fırat, Fransa maçının hakemi Mazeika'ya tepki gösterdi!

15.11.2019 09:17 | Son Güncelleme: 15.11.2019 09:26

Moldova'nın Türk teknik direktörü Engin Fırat, Fransa'ya 2-1 yenildikleri maç sonrası basında toplantısında konuştu. Sporx'te yer alan habere göre oyuncularının zorlu bir atmosferde oynadığını vurgulayan Engin Fırat, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Moldova'da yalnızca 500 kişinin önünde oynayan futbolcular olarak bugün 70 bin kişinin önünde futbol oynadılar. Böylesi bir atmosfer onları çok zorladı." ifadelerini kullandı.

"MAZEİKA'YA ÇOK, ÇOK ÖFKELİYİM"

Hakem kararlarına vurgu yapan 49 yaşındaki teknik adam, "Hakem Gediminias Mazeika'ya çok, çok öfkeliyim. Küçük bir ülkeyiz, kabul ama verdiği kararlar kabul edilemez. Bu seviyede böyle bir hakem performansı olmamalı. Yediğimiz ilk golde Olivier Giroud, kalecimizin dengesini faul yaparak bozuyor. Bu gol, oyuncularımın tüm motivasyonunu kırdı. Fransa, daha iyi takım. Kabul ediyorum. Fakat, hakem yardımına ihtiyaçları yok." diyerek sözlerini sürdürdü.

Engin Fırat

LENS'İ HAKSIZ YERE ATMIŞTI

Litvanyalı hakem Mazeika, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile deplasmanda oynadığı mücadelede skandal kararıyla büyük tartışma yarattı. Gediminas Mazeika, karşılaşmanın 44. dakikasında Jeremain Lens'in orta sahada yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kartına başvurdu. Rakibine doğru giderken ayağını geri çeken ve hafif bir müdahalesi olan Hollandalı oyuncu, çıkan kart sonrasında büyük şaşkınlık yaşarken, Beşiktaşlı oyuncular da itirazlarda bulundu.

BEŞİKTAŞ'IN PENALTILARINI ES GEÇMİŞTİ

Maçın 39. dakikasında Beşiktaş'ın Braga kale sahasında gole yaklaştığı karambolde hakem iki kez penaltıyı es geçti. Tyler Boyd'un topa dokunduktan sonra kalecinin müdahalesiyle yerde kalmasına devam kararı veren Litvanyalı hakem, birkaç saniye sonrasında savunmanın eline çarpan topta Beşiktaşlı futbolcuların penaltı itirazını da es geçti.