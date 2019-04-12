Beşiktaş'ı Avlayan Miha Zajc: Galatasaray'a da Gol Atmak İstiyorum
Beşiktaş derbisinde ağları havalandıran Miha Zajc, "Bana herkes Galatasaray derbisini anlatıyor. Beşiktaş'a gol atmıştım. Galatasaray'a da gol atmak isterim. Bu maça şimdiden hazırım" dedi.
Fenerbahçe'nin Sloven 10 numarası Miha Zajc, herkesin kendisine Galatasaray derbisinin önemini anlattığını şimdiden motive ve maça hazır olduğunu söyledi.
Miha Zajc, "Kadıköy'de harika bir atmosfer bizi bekliyor. Fenerbahçe-Galatasaray maçlarının Türkiye'deki en büyük derbi olduğunu biliyorum. Önceki maçların videolarını izlerken bunu gördüm. Beşiktaş'a gol atmıştım. Galatasaray'a da gol atmak isterim. Bu büyük şöleni galibiyetle bitirmek isteriz." dedi.
(Takvim)
YORUMLAR (8)
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eze eze YENİCEZ fenevBahce yi :ASDADCevap Yaz Yayından Kaldır
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HATIRLATIRIM BİZİM KALEDE MUSLERA VAR :)Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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Kene bahçe cimbobumun conconlarini yeyin zizCevap Yaz 4 3 Yayından KaldırTARAFSİZ: Valla cok güldüm2 1 Yayından Kaldır
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Ben de bunu anlamıyorum. Galatasaraya gol atınca ne oluyor. Biz de diğerleri gibi bir futbol takımıyız.Cevap Yaz 4 6 Yayından Kaldır