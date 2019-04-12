Beşiktaş'ı Avlayan Miha Zajc: Galatasaray'a da Gol Atmak İstiyorum

Fenerbahçe'nin Sloven 10 numarası Miha Zajc, herkesin kendisine Galatasaray derbisinin önemini anlattığını şimdiden motive ve maça hazır olduğunu söyledi.

Miha Zajc, "Kadıköy'de harika bir atmosfer bizi bekliyor. Fenerbahçe-Galatasaray maçlarının Türkiye'deki en büyük derbi olduğunu biliyorum. Önceki maçların videolarını izlerken bunu gördüm. Beşiktaş'a gol atmıştım. Galatasaray'a da gol atmak isterim. Bu büyük şöleni galibiyetle bitirmek isteriz." dedi.

(Takvim)