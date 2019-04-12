Beşiktaş'ı Avlayan Miha Zajc: Galatasaray'a da Gol Atmak İstiyorum

Beşiktaş derbisinde ağları havalandıran Miha Zajc, "Bana herkes Galatasaray derbisini anlatıyor. Beşiktaş'a gol atmıştım. Galatasaray'a da gol atmak isterim. Bu maça şimdiden hazırım" dedi.

Fenerbahçe'nin Sloven 10 numarası Miha Zajc, herkesin kendisine Galatasaray derbisinin önemini anlattığını şimdiden motive ve maça hazır olduğunu söyledi.

Miha Zajc, "Kadıköy'de harika bir atmosfer bizi bekliyor. Fenerbahçe-Galatasaray maçlarının Türkiye'deki en büyük derbi olduğunu biliyorum. Önceki maçların videolarını izlerken bunu gördüm. Beşiktaş'a gol atmıştım. Galatasaray'a da gol atmak isterim. Bu büyük şöleni galibiyetle bitirmek isteriz." dedi.

(Takvim)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (8)

Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.