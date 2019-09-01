Beşiktaş, hem Porto hem de Aboubakar ile anlaşma sağladı

01.09.2019 12:46

Beşiktaş, kadrosuna katmak istediği Vincent Aboubakar'la ve kulübü Porto ile anlaşma sağladı. Sakatlığı nedeniyle geçen sezonun büyük bölümünde forma giyemeyen Kamerunlu forvet, sağlık kontrollerinden geçerse, 1 yıllığına Porto kulübünden kiralanacak.

YARIN GELMESİ BEKLENİYOR

Aboubakar'ın yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Beşiktaş'ta 2016-17 sezonunda oynayan Vincent Aboubakar, 38 karşılaşmada 19 gol, 4 asist üretmişti.

DEMBA BA İÇİN DE GÖRÜŞME VAR

Beşiktaş'ın ayrıca Demba Ba için de Medipol Başakşehir'le görüştüğü belirtilirken, yerli bir stoper ile yabancı bir orta saha alarak yaz transfer sezonunu kapamayı planladığı belirtildi.

(Takvim)