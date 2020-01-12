: Beşiktaş, Guilherme transferini 40 bin Euro'ya bitirdi

12.01.2020 13:17 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:56

Transfer çalışmaları için TFF'ye başvuran ve faiz indirimi için talepte bulunan Beşiktaş, TFF'den dün çıkan ret kararı sonrasında planlamada değişikliğe gitti. Özellikle forvet konusunda girişimlerde bulunan siyah-beyazlılar, çıkan sonuç sonrasında transferleri askıya aldı. TFF'nin belirlediği limitler doğrultusunda yalnızca 2 milyon TL (350 bin Euro) transfer harcaması limiti bulunan Beşiktaş, sezonun ilk yarısında menajeriyle görüşerek anlaşmaya vardığı Guilherme konusunda mutlu sona ulaştı.

Bonservisi İtalyan ekibi Benevento'da bulunan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun Yeni Malatyaspor'la 1,5 yıllık kiralık anlaşması bulunuyor. Beşiktaş, bu transfer için Benevento ve oyuncuyla görüşürken şartlarda anlaşma sağladı. Guilherme'nin özellikle Beşiktaş'ın içinde bulunduğu mali durum nedeniyle bu sezon için fedakarlık yapacağı öğrenilirken, Brezilyalı futbolcunun maaşında önümüzdeki sezon artırım yapılacak.

40 BİN EURO'YA BİTİRDİLER

Transferdeki bir diğer kritik nokta ise Yeni Malatyaspor'un alacağı para. Guilherme ile yapılan anlaşmada sözleşmede yer alan '40 bin Euro karşılığında istediği takıma gidebilir' maddesi de Malatyaspor'un elini kolunu bağlıyor. Oyuncuyla ve Benevento ile anlaşmaya varan Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'a da 40 bin Euro ödeyerek transferi tamamlayacak. Guilherme transferinin detayları ise önümüzdeki günlerde kulüp tarafından açıklanacak.

"TRANSFER BİZİM İÇİN BİTMİŞTİR"

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Erdal Torunoğulları, TFF'nin verdiği harcama limitleriyle ilgili karar sonrasında açıklama yapmış ve "TFF bizim itirazlarımızı reddetti. Hiçbir şey yapamıyoruz. Transfer konuları bizim için bitmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA

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