Beşiktaş, Göztepe'yi konuk edecek! İlk 11'ler belli oldu
Süper Ligde 2. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Göztepe'yi konuk edecek. Saat 20.30'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
Beşiktaş, Süper Ligin 2. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Saat 20.30'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Oğuzhan, Medel, Lens, Ljajic, Boyd, Güven
GÖZTEPE: Beto, Gassama, Sanneh, Titi, Leo, Poko, Borges, Serdar, Yasin, Deniz, Eren