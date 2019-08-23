Beşiktaş, Göztepe'yi konuk edecek! İlk 11'ler belli oldu

Süper Ligde 2. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Göztepe'yi konuk edecek. Saat 20.30'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

23.08.2019 19:27
Beşiktaş, Göztepe'yi konuk edecek! İlk 11'ler belli oldu

Beşiktaş, Süper Ligin 2. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Saat 20.30'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Oğuzhan, Medel, Lens, Ljajic, Boyd, Güven

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Sanneh, Titi, Leo, Poko, Borges, Serdar, Yasin, Deniz, Eren

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