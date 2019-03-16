Beşiktaş - Göztepe Maçı İlk 11'leri Belli Oldu
Spor Toto Süper Ligde 26. hafta maçında Beşiktaş evinde Göztepe ile karşılaşıyor. Şenol Güneş son zamanlarda eleştirilen Karius'a ilk 11'de şans veriyor.
Süper Ligde günün önemli maçında zirve mücadelesi veren Beşiktaş sahasında İzmir temsilcisi Göztepe ile karşılaşıyor.
İŞTE İLK 11'LER
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Medel, Vida, Adriano, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Kagawa, Quaresma, Burak
Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Lumor, Poko, Borges, Castro, Serdar, Yasin, Deniz
Beşiktaş Göztepe maçı saat 19:00'da oynanacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak. Öte yandan iki takım arasındaki karşılaşmayı ise Serkan Çınar yönetecek.
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