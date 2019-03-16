Beşiktaş - Göztepe Maçı İlk 11'leri Belli Oldu

Süper Ligde günün önemli maçında zirve mücadelesi veren Beşiktaş sahasında İzmir temsilcisi Göztepe ile karşılaşıyor.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Medel, Vida, Adriano, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Kagawa, Quaresma, Burak

Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Lumor, Poko, Borges, Castro, Serdar, Yasin, Deniz

Beşiktaş Göztepe maçı saat 19:00'da oynanacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak. Öte yandan iki takım arasındaki karşılaşmayı ise Serkan Çınar yönetecek.