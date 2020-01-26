: Beşiktaş, Göztepe maçı için kural hatası iddiasıyla başvuru yapacak

26.01.2020 19:26 | Son Güncelleme: 26.01.2020 19:54

Emre Kocadağ, Göztepe'nin yeni stadı Gürsel Aksel Stadı'nın sarı-kırmızılı kulübe hayırlı olmasını diledi.

Bu statla Göztepe'nin gelirlerinin de artacağını belirten Kocadağ, şöyle konuştu:

"Bu artışlar daha büyük bütçelere, daha büyük transferlere yol açacak. Bunun sonucunda saha içinde bugünkü gibi bir hakem çıkıp onların tüm moralini altüst edecek, bu haksızlıkları onlara da yaşatacak bir gün. Temenni ediyorum yaşatmaz. Ne yazık ki Türk futbolunun kaderi bu oldu. Bizim de birkaç haftadır yaşadığımız sorunlar var. Burada Beşiktaş için her şeyini veren bir başkan, yönetim kurulu var."

"KURAL HATASI İÇİN BAŞVURU YAPACAĞIZ"

Maçta yedikleri ikinci gol öncesindeki pozisyonda kural hatası olduğuna ilişkin iddialarının hatırlatılması üzerine Kocadağ, şunları kaydetti:

"Kuralla alakalı topu bize vermesi gerekirken rakibe veriyor, gol yiyoruz. Maçın başında Diaby'ye yapılan hareket, VAR da uyarmıyor bunu. Taraftarımızı da anlıyorum. Bizde her hafta ağlama, sızlama, öyle bir kültürümüz de yok. Beşiktaş ağlamaz, Beşiktaş bu saatten sonra bugünden itibaren masaya yumruğunu vurdu mu, yıkıp geçecek artık. Gerekli şeyleri biz yapıyorduk ama demek ki yeterli gelmedi. Bizim de farklı bir yol izlememiz gerekiyor. Biz bugün yarışın dışında kalırız ama oyunun dışında kalmayız. Bu oyunu yapanlara karşı bu oyunu bozmak için gerekli müdahaleleri yaparız."

Kocadağ, "Kural hatasıyla ilgili başvurumuzu yaparız. Kural hatası varsa ki herkes öyle söylüyor, federasyon ne yapacak, Merkez Hakem Kurulu ne yapacak, kuralı bilmeyen hakemiyle alakalı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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