Beşiktaş, Gervinho'yu transfer etmek istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Beşiktaş, Gervinho'yu transfer etmek istiyor

29.01.2021 17:11 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:49

Beşiktaş, transferde hareketli günler yaşıyor. Hulk, Cenk Tosun gibi adı anılan siyah beyazlılar, şimdi de bir dönem Arsenal forması da giyen Parma'lı Gervinho'yu gündemine aldı.

Transfer dönemini sessiz geçiren takımlardan olan Beşiktaş, son günlerde flaş bir girişim yapıyor. Hulk'la görüşmeleri tıkanan Siyah beyazlı ekip gözünü Gervinho'ya çevirdi.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, kariyerini Parma'da sürdüren 33 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

BİRÇOK TAKIMIN GÜNDEMİNDE

Fildişi Sahilli kanat oyuncusu için devreye giren birçok kulüp olduğu iddia ediliyor. 33 yaşındaki Gervinho'nun sözleşmesi 2022 yazında sona erecek.

15 MAÇTA 5 GOLE KATKI YAPTI

Gervinho, bu sezon takımıyla birlikte 15 Serie A maçında 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Fildişi Sahilli oyuncu, daha önce Arsenal, Roma ve Lille gibi takımlarda forma giydi.

Beşiktaş, Gervinho'yu transfer etmek istiyor
Haber Yorumları (3)
CİMBOMLU: bu ne la bu gervinho emekli olmadi mi daha?
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BÜYÜK OYNUYOR: Fakat ESKi YILDIZINI YAHUU YENi YILDIZ DURURKENE
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BYR: hulk gelsin
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Guy Ritchie Demet Akalın Jason Statham Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Okan Buruk Erol Bulut Serdar Aziz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kaza Aralık Evlilik Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beşiktaş, Gervinho'yu transfer etmek istiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 18:12:05. #1.14#
title