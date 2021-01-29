Beşiktaş, Gervinho'yu transfer etmek istiyor

Beşiktaş, transferde hareketli günler yaşıyor. Hulk, Cenk Tosun gibi adı anılan siyah beyazlılar, şimdi de bir dönem Arsenal forması da giyen Parma'lı Gervinho'yu gündemine aldı.

Transfer dönemini sessiz geçiren takımlardan olan Beşiktaş, son günlerde flaş bir girişim yapıyor. Hulk'la görüşmeleri tıkanan Siyah beyazlı ekip gözünü Gervinho'ya çevirdi.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, kariyerini Parma'da sürdüren 33 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

BİRÇOK TAKIMIN GÜNDEMİNDE

Fildişi Sahilli kanat oyuncusu için devreye giren birçok kulüp olduğu iddia ediliyor. 33 yaşındaki Gervinho'nun sözleşmesi 2022 yazında sona erecek.

15 MAÇTA 5 GOLE KATKI YAPTI

Gervinho, bu sezon takımıyla birlikte 15 Serie A maçında 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Fildişi Sahilli oyuncu, daha önce Arsenal, Roma ve Lille gibi takımlarda forma giydi.