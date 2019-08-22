Beşiktaş Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Tottenham'dan Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

22.08.2019 14:11
Beşiktaş Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Tottenham'dan Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İşte Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama;

"Tottenham kulübünden transfer edilen Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız oyuncumuza hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
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