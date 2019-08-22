Beşiktaş Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Beşiktaş, Tottenham'dan Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
22.08.2019 14:11
Beşiktaş, Tottenham'dan Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
İşte Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama;
"Tottenham kulübünden transfer edilen Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız oyuncumuza hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.