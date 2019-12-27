Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı başladı! Canlı anlatım

27.12.2019 20:04 | Son Güncelleme: 27.12.2019 20:28

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor.

Saat 20:30'da Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede siyah-beyazlılar, son 2 haftada aldığı mağlubiyetleri telafi ederek 3 puana uzanmak ve ligin ilk yarısını galibiyetle tamamlamak istiyor.

Son haftaların formda takımlarından Gençlerbirliği ise, puan ya da puanlarla ayrılarak ligin ikinci yarısına umutlu girmek istiyor.

Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şöyle;

BEŞİKTAŞ: Karius; Gökhan Gönül, Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin; Atiba, Elneny; Diaby, Ljajic, N'Koudou; Umut Nayir.

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Erdem, Toure, Bjarsmyr, Polomat, Yasin, Sessegnon, Candeias, Sefa, Ayite, Nadir