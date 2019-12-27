Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı başladı! Canlı anlatım
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Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı başladı! Canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasının açılış maçında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. 2 haftadır mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği'ni yenerek ligin ilk yarısını 3 puanla tamamlamak istiyor. Beşiktaş - Gençlerbirliği maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

27.12.2019 20:04 | Son Güncelleme: 27.12.2019 20:28
Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı başladı! Canlı anlatım

, Toto Süper Lig'in 17. haftasında 'ni ağırlıyor.

Saat 20:30'da 'ta oynanacak mücadelede siyah-beyazlılar, son 2 haftada aldığı mağlubiyetleri telafi ederek 3 puana uzanmak ve ligin ilk yarısını galibiyetle tamamlamak istiyor.

Son haftaların formda takımlarından Gençlerbirliği ise, puan ya da puanlarla ayrılarak ligin ikinci yarısına umutlu girmek istiyor.

Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şöyle;

BEŞİKTAŞ: Karius; Gökhan Gönül, Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin; Atiba, Elneny; Diaby, Ljajic, N'Koudou; Umut Nayir.

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Erdem, Toure, Bjarsmyr, Polomat, Yasin, Sessegnon, Candeias, Sefa, Ayite, Nadir

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HABER YORUMLARI (5)

  • KADIKÖY:
    9 kişiyi de yenersiniz artık. Futbol adil bi oyun değil. Top oynamadan kaleye gitmeden fenere yenildi sonra eyyam yaptılar ceremesini gençlerbirliği çekti
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • KADIKÖY:
    Kırmızı kart ağar karar. Var kayıtları açıklansın. Hakkı yeniyor gençlerin. Kırmızı kart olmazsa maç kazanamaz 8jk
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