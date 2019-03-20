Beşiktaş, Galatasaraylı Linnes'in Peşinde
Gelecek sezon için kadro çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Galatasaraylı futbolcu Linnes'in peşinde.
Beşiktaş'ın Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Martin Linnes ile ilgilendiği öğrenildi.
Galatasaray'a gelmeden önce Martin Linnes uzun süredir Beşiktaş'ın gündemindeydi... fakat Norveçliye, sarı-kırmızılı forma nasip oldu. Linnes'in sözleşmesi ise sezon sonunda bitiyor.
Fotospor'da yer alan habere göre; Galatasaray'la sözleşme yenileyeceği iddiaları hergün manşetlerde yer alsada henüz net bir açıklama yok. Bu da scout raporları bilgisayarlarında duran Beşiktaşlı yöneticilere ''acaba'' dedirtiyor. Eğer Linnes, Galatasaray'la anlaşamazsa teklif yapılması konuşuluyor.
YORUMLAR (11)
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hımm tamam.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Beşiktaşın haberi varmı bundan pekiCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Linnes karakterli adam. İhanet etmez.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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yav hehe galatasaray bırakırsa alırCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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vah vah ne hallere düşdük linesi almamışdık şimdi niye alalım başka topcu yokmu .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır