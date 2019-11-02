Beşiktaş, Galatasaray'ın gözdesi Ever Banega'yı radarına aldı!

02.11.2019 13:41

Galatasaray galibiyetiyle morallenen ve zirve yarışına katılacağının sinyallerini veren Beşiktaş, transfer dönemi için çalışmalara şimdiden başladı. Fotomaç'ın haberine göre Siyah-beyazlı takımda scout ekibi, orta saha için önerilerini sundu. Scout ekibi, sezon başında Sevilla'nın Galatasaray'a satmaya yanaşmadığı Banega için devreye girilebileceği raporunu verdi. Arjantinli oyuncunun Sevilla'dan aldığı rakamı yükseltmeden sözleşmesini yenilemeye yanaşmadığı hatırlatıldı.

"SOSA ETKİSİ YARATIR"

İspanyol kulübünün devre arasında Banega'yı satabileceği, yaşı da (31) göz önüne alınarak tahminlerin çok ötesinde bir bonservis bedeli ortaya çıkabileceği belirtildi. Ayrıca Benaga'nın Sosa etkisi yapabileceğinin üzerinde durulması da dikkat çekti. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Tangocu oyuncu için olumsuz bir rapor vermesi beklenmiyor.

SEZON SONU SERBEST KALACAK

Tecrübeli oyuncunun sezon sonu sözleşmesi sona eriyor. İspanyol ekibinin bu sebepten dolayı da Ever Banega'yı devre arasında göndermeye sıcak baktığı dile getiriliyor.