Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları güncellendi! Favori değişti
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Galatasaray'ı konuk edeceği maçın İddaa oranları güncellendi. İlk açıklanan oranlarda Beşiktaş 2.20 ile favori gösterilirken, son oranlarda Galatasaray'ın oranı 2.20 oldu. Beşiktaş'ın ise 2.35'e yükseldi.
İddaa risk yönetimi, Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmasının oranlarını güncelledi. Dev maçta ev sahibi Beşiktaş'a 2.35 oran verildi. Son şampiyon Galatasaray ise 2.20 oranıyla favori olarak gösterildi. Beraberlik oranı ise 3.10. Hafta başında açıklanan oranlarda Beşiktaş, 2.20 oranıyla favoriydi.
İşte derbi iddaa oranları:
Beşiktaş: 2.35
Beraberlik: 3.10
Galatasaray: 2.20
Hafta başında belirlenen oranlar şu şekildeydi:
Beşiktaş: 2.20
Beraberlik: 2.90
Galatasaray: 2.40