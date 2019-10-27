Beşiktaş-Galatasaray derbisi başladı! Canlı anlatım

Süper Lig'in 9. haftası, dev bir derbiye sahne oluyor. Beşiktaş, Vodafone Park'ta Galatasaray'ı konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayan karşılaşma 0-0 devam ediyor.

27.10.2019 17:43
Beşiktaş-Galatasaray derbisi başladı! Canlı anlatım

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, derbi maçta Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadeleyi Mete Kalkavan yönetiyor. Saat 19.00'da başlayan karşılaşma 0-0 devam ediyor.

CANLI ANLATIM

1' İlk hücum Beşiktaş'tan. Umut Nayir, 38. saniyede sağ çaprazdan vurdu. Top Muslera'da kaldı.

1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Caner, Umut

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel, Andone

SON 10 MAÇTA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 10 karşılaşmada 5 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 10 kez fileleri havalandırdı.

BABEL ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Ryan Babel, eski takımı Beşiktaş'a karşı ilk kez forma giyecek. İspanya'nın Deportivo La Coruna takımından 2016-2017 sezonu devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Babel, geçen ocak ayında İngiltere temsilcisi Fulham'a gitmiş, bu sezonun başında da Galatasaray'ın kadrosuna dahil edilmişti.

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YORUMLAR (27)

  • VATANDAŞ:
    avrupa macımı izliyoruz 22 kişililk kadroda 3 tane türk futbolcu var böyle olmaz sınırlama şart 3 yabancı şartı getirilmeli
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  • GS TARAFTAR:
    emre mor gibi bir futbolcuyu oynatmayan hala inatla babel ve feghpuli gibi yavaş ve artist iki adam ve 8 defans adamıyla maçı kazanmayı bekleyen fatih terim gitmelidir net ...
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  • MEHMET:
    gençler dünya dönuyor futbolcular kazaniyor, takim tutan futbolcu yok, biz birbirimizi yiyoz, bunu çözemedim, kendimi aptal.gibi hissediyorum burayı okuyunca, belki de öyleyim
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  • ADINIZI YAZIN:
    terim adam olmaz performansları kötü oldugu halde aynı oyuncuları oynatıyor üvey ogulları sanki artık hocalık yapamıyosun terim emekli ol evinden izle
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  • MUMİDAL:
    Cimbom adlı arkadaş geçenhaftalarda lig de Şener, emre mor ve Taşdemir gayet iyi oynadılar. Ne yapmaları lazım bunların oynaması için. Ağızlarıyla kuş mu tutsunlar
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  • CİMBOM:
    Hee hee rüyanda. Kimi oynatacak? Messi varda oynatmıyor mu?
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  • LO LO:
    Beşiktaşlı haken fenerli federasyon var basında fenerli cüneyt galatasaray napsın...alayiniza yeteriz..
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  • KENAN:
    Lolo hangi ülkenin takımısınız Türk yok bu hakemlerle şampiyon oldunuz kadrolu iki hakeminiz yok ama değilmi
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