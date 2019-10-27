Futbolseverler, Vodafone Park'ı hınca hınç doldurdu!

Süper Lig'in 9. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisinde futbolseverler Vodafone Park'ı doldurdu.

27.10.2019 19:14
Futbolseverler, Vodafone Park'ı hınca hınç doldurdu!

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ın Galatasaray'ı konuk ettiği mücadelede Vodafone Park tamamen doldu. Beşiktaşlı taraftarlar stadı doldururken, Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurdu. İki ekibin taraftarları karşılaşma öncesinde takımlarına destek verirken, maçın başlamasıyla birlikte Vodafone Park'ta coşku tavan yaptı.

Beşiktaşlı taraftarlar, derbi maçta kale arkası tribününde dev bir pankart açtı. İşte o pankart:


VİDEO: Futbolseverler, Vodafone Park'ı hınca hınç doldurdu!
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