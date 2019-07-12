Beşiktaş, Fiorentina forması giyen Vitor Hugo ile anlaştı!

Beşiktaş, Fiorentina forması giyen 28 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo ile anlaştı. TRT Spor'un haberine göre Teknik Direktör Abdullah Avcı, tecrübeli oyuncunun transferine onay verirse Vitor Hugo ile resmi sözleşme imzalanacak.

GEÇEN SEZON 33 MAÇA ÇIKTI

İtalyan ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Vitor Hugo, geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla 33 maça çıktı ve 2 asist yaptı.