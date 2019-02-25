Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu

Haftanın kapanış maçı, dev derbiye sahne olacak. Saat 21:00'de başlayacak olan zorlu karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu

Süper Ligde haftanın maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Dev derbiyi Bülent Yıldırım yönetecek. Saat 21:00'de başlayan mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Adriano, Dorukhan, Atiba, Lens, Kagawa, Güven, Burak Yılmaz

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Dirar, Tolgay, Zajc, Moses, Soldado

29 MAÇTA 5 KEZ YENİLDİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadığı son 29 maçın sadece beşinde mağlup oldu. Ancak bu beş yenilginin tamamı deplasmanda geldi. Sarı-lacivertli takım 15 kez sahadan galip ayrılırken, 9 kez de berabere kaldı.

SON 7 DERBİDE 13 KIRMIZI KART

Öte yandan Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son yedi resmi maçta toplam 13 kırmızı kart çıktı.

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