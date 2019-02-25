Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu
Haftanın kapanış maçı, dev derbiye sahne olacak. Saat 21:00'de başlayacak olan zorlu karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.
Süper Ligde haftanın maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Dev derbiyi Bülent Yıldırım yönetecek. Saat 21:00'de başlayan mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Adriano, Dorukhan, Atiba, Lens, Kagawa, Güven, Burak Yılmaz
FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Dirar, Tolgay, Zajc, Moses, Soldado
29 MAÇTA 5 KEZ YENİLDİ
Fenerbahçe, Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadığı son 29 maçın sadece beşinde mağlup oldu. Ancak bu beş yenilginin tamamı deplasmanda geldi. Sarı-lacivertli takım 15 kez sahadan galip ayrılırken, 9 kez de berabere kaldı.
SON 7 DERBİDE 13 KIRMIZI KART
Öte yandan Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son yedi resmi maçta toplam 13 kırmızı kart çıktı.
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dirar yerine jailsonu koyun topal yerine eljifi koyun soldado yerine freyi koyun ıslanın yada skertelin yerine serdarı koyun ????????????Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Benim TAHMİNİM...BJ 3 FB 1Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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ersun hoca feneri kümeye düşürmeye karar vermiş.kadroya bak jailson yok mehmet topal var....Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bencede beyren münih 5 beşiktaş 0Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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Mehmet Yılmaz:şom ağızlı...:)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır