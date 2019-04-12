Beşiktaş, Everton Forması Giyen Oumar Niasse'ı Gündemine Aldı!
Beşiktaş, Everton'ın gözden çıkardığı Oumar Niasse'a talip oldu. Fikret Orman, seçimlerden sonra bu transferi bitirmek istiyor.
Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. 12 Mayıs'ta seçime girmeye hazırlanan Başkan Fikret Orman, bir yandan da gündemdeki isimlerle görüşmeler yapıyor.
Teknik direktör arayışını sezon sonuna bırakan Orman, bu sorunu çözmesinin ardından arkaya arkaya transferleri bitirmeyi planlıyor. Beşiktaş'ın geniş transfer listesinin içerisinde Everton'ın gözden çıkardığı Oumar Niasse da bulunuyor.
CARDİFF'TE KİRALIK OLARAK FORMA GİYİYOR
Bonservisi Everton'da bulunan kiralık olarak Cardiff forması giyen Niasse ile bir ön görüşmenin yapıldığı belirtildi. Everton, 2020 yılının Haziran ayına sözleşmesi olan oyuncusunu kadroda düşünmüyor. Bu sezon Premier Lig'de 14 maçta 773 dakika forma giyen Njeryalı oyuncu hiç gol atamadı.
(Akşam)
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HUGO ALMEİDAYI ALIN DAHA İYİ BU NE LANCevap Yaz Yayından Kaldır
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cyle larin bile bu adamdan daha iyidir. burak varken guven varken forvet ihtiyaci niye anlamadim. stoper ve bek eksigimiz var, hatta bir sonraki donem sag kanat eksigimiz de olacak. fikret baskan paralari boyle harcama artikCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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ölüler takımıCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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bundan bi caçık olmazCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır