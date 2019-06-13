Beşiktaş, Everton'da forma giyen Ademola Lookman'ı radarına aldı!

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah Beyazlı kulübün yöneticilerinden Umut Güner, transfer komitesinin belirlediği isimlerle görüşüyor.

UMUT GÜNER, LOOKMAN'IN MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜ

Beşiktaş, Everton'ın 21 yaşındaki kanat oyuncusu Ademola Lookman'ı takibe aldı. Teknik direktör Abdullah Avcı'dan olumlu rapor alan Umut Güner, Lookman'ın temsilcileriyle görüştü ve genç futbolcunun kiralanması için girişimlere başladı. Önceki sezonu Leipzig'de kiralık olarak geçiren Lookman, geçen sezon İngiliz ekibinde ligde 21 maçta görev yaptı.

AVCI YENİ TRANSFERLERİ BİR AN ÖNCE İSTİYOR

6 Temmuz'da İstanbul'da topbaşı yapması beklenen siyah beyazlılar, Lookman'ı hazırlık kampına yetiştirmeye çalışıyor. Yönetim, diğer mevkiler için de girişimlerine devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, yeni transferlerin kampa katılmasını bekliyor.

(TRT Spor)