Beşiktaş, Emre Mor'u transfer etmekten vazgeçti!

Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde Celta Vigo forması giyen Emre Mor'u gündemine almıştı. A Spor'un haberine göre Beşiktaş transfer komitesi Emre Mor'un transferinden vazgeçti.

ADRİANO İLE YOLLAR AYRILDI

Öte yandan Beşiktaş, yıllık 1.5 milyon euroluk teklifi reddeden yıldız futbolcu Adriano ile yollarını ayırdı. Adriano'nun yarın İstanbul'dan ayrılarak uçakla İspanya'ya gideceği bildirildi.