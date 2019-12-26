Beşiktaş, eğitim için kulüp bünyesine 3 eski hakem katacak
Siyah-beyazlılar, kulüp bünyesinde görevlendirmeyi düşündüğü UEFA'da hakemlik yapmış; İtalyan, Alman ve İngiliz üç adayla görüşmelere başladı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, düzenlediği basın toplantısında bir UEFA hakem gözlemcisini kulüpte göreve getireceklerini söylemişti.
Çebi'nin bu açıklamalarının ardından siyah-beyazlı yönetimin, geçmişte üst düzey hakemlik yapmış; İtalyan, Alman ve İngiliz üç adayla görüşmelere başladığı ortaya çıktı.
GÖREVLERİ GÖZLEM VE EĞİTİM
Kulüp bünyesine katılacak olan hakemin görevi ise gözlem ve eğitim olacak. Beşiktaş'ın oynayacağı maçlara atanan hakemlerle ilgili hem maç öncesi hem maç sonrası raporlar sunacak, aynı zamanda yapılan hakem hatalarını bilirkişi olarak ortaya koyacak.
Hakemlerin saha içi kişisel yapısı ve kararlarıyla ilgili incelemeleri de yönetim ve teknik heyetle paylaşarak karar mekanizmalarının sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi sağlanacak.
(Sabah)
Haber Videosu: Beşiktaş, eğitim için kulüp bünyesine 3 eski hakem katacak
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Türkiyeye yabancı antrenör geliyor , yabancı futbolcu geliyor . Yabancı hakem gelmiyor . Sürekli olarak Fb ve Gs ye hizmet eden hakemler korunup kollanıyor . Sistem bu şekilde işliyor sözde büyük külüpler böylece Türkiyede kazanıyor . Avrupaya çıkınca da fossss . . .Cevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır