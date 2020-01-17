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Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini uzattı

Beşiktaş, milli oyuncu Dorukhan Toköz ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Genç oyuncu yıllık 1 milyon euro kazanacak.

17.01.2020 12:26 | Son Güncelleme: 17.01.2020 12:47

yönetimi sezon başında 'nin 6 milyon euro önerdiği ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Beşiktaş'la sözleşmesi 2021'de sona erecek olan genç yıldıza yıllık 1 milyon euro ödenecek.

BU SEZON 8 MAÇA ÇIKTI

Yönetim 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılması zor görünen Dorukhan'ı takımda tutarak önümüzdeki sezon daha yüksek bir bonservisle satmak istiyor. Bu sezon 8 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu gol veya asist üretemedi.

(Fanatik)


Haber Videosu

: Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini uzattı
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