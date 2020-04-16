Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini feshettiği iddialarını yalanladı Beşiktaş Kulübü, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini tek taraflı feshettiğine dair çıkan iddiayı yalanladı. Siyah-beyazlılar, Dorukhan'dan sözleşme feshine dair kulübe bir evrak ulaşmadığını belirtti.

Beşiktaş Kulübü, sözleşmesini tek taraflı feshettiği iddia edilen Dorukhan Toköz'le ilgili bir açıklama yayınladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Dorukhan Toköz'ün sözleşmesine feshettiğine dair kulübe ulaşan bir evrak olmadığı ve milli futbolcunun belirtilen program dahilinde çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Futbolcumuz Dorukhan Toköz'ün Kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği ve bu durumu tarafımıza bildirdiğine dair basın yayın organlarında yer alan haberler doğru değildir.

Profesyonel futbolcularımızdan Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini feshettiğine dair Kulübümüze ulaşmış herhangi bir evrak bulunmamaktadır.

"ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR"

Dorukhan Toköz, teknik heyetimizin kendisine verdiği program dahilinde evinde çalışmalarına devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.