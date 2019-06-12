Beşiktaş, Dorukhan için gelen 9 milyon euroluk teklifi reddetti
Geçen sezon Beşiktaş ile iyi bir performans göstererek Milli Takım'a kadar yükselen 23 yaşındaki Dorukhan Toköz'e, Serie A'dan talip var.
NTV Spor'un haberine göre, Igor Tudor'un çalıştırdığı Udinese, genç orta saha oyuncusu için Siyah-Beyazlılar'a 9 milyon Euro'luk bir teklif sundu.
BEŞİKTAŞ TEKLİFİ REDDETTİ!
Ancak Beşiktaş yönetimi, 23 yaşındaki Dorukhan için bu teklifi yetersiz bulduklarını ve kapıyı 15 milyon eurodan açtıklarını İtalyan kulübüne iletti.
Mart ayında Serie A ekibi Genoa da genç ismi kadrosuna katmak istiyordu. Dorukhan Toköz, bu sezon Beşiktaş formasıyla 25 maça çıkıp 3 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koymuştu.
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