SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor - Spor
Sergen Yalçın, Güven Yalçın, Beşiktaş, Spor

Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın "Kulüp zor durumdaysa ve iyi bir getiri olacaksa her oyuncu satılabilir" sözleri sonrası siyah-beyazlı kulüp satılması muhtemel isimleri belirledi. Beşiktaş; Vida, Ljajic, Güven Yalçın ve Dorukhan'ın yer aldığı listede milli oyuncu Dorukhan Toköz'den 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor.

17.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:53
Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor

Beşiktaş'taki ekonomik kriz, corona virüsü salgını nedeniyle ödemelerin durmasıyla birlikte daha da derinleşti. Ekonomik dar boğazın tam ortasında olan Kara Kartal'da, futbolcu maaşlarında indirim görüşmeleri ufaktan başladı.

Hatta siyah-beyazlı kulüpte bugünlerde ligin nasıl ve ne zaman başlayacağı değil, bu kriz ortamından nasıl çıkılacağı konuşulmaya başlandı. Kadroda düşünülmeyen kiralık oyuncular bir bir kulüpten ayrılırken, sözleşmesi devam eden isimlerle ilgili de yeni tasarruf tedbirleri devreye sokuldu. Öncelikle maaş indirimi konusunu çözmek isteyen yönetim, hala talibi olan isimleri de satışa çıkarma kararı aldı.

YALÇIN: HER OYUNCU SATILABİLİR

Bu doğrultuda önce teknik direktör Sergen Yalçın ile bir toplantı yapan Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, hangi futbolcuların yüksek öncelikle kulüpte kalması gerektiğini hocaya sordu. 47 yaşındaki teknik adamın yönetime, "Kulüp zor durumdaysa ve iyi bir getiri olacaksa her oyuncu satılabilir" dediği öğrenildi. Bunun üzerine masaya satılabilecek oyuncuların listesi kondu ve değerleme yapıldı. Salgın nedeniyle değişen futbol ekonomisinde eski astronomik rakamları bulmanın zor olacağını bilen yönetim, taliplisi olabilecek oyuncular için fiyat aralığı belirledi. Belirlenen tavan ücretle pazarlık başlayacak, taban ücret altına kesinlikle inilmeyecek

İŞTE OYUNCULAR İÇİN BELİRLENEN DEĞERLER:

Domagoj Vida 6-10 milyon euro

Dorukhan 5-10 milyon euro

Adem Ljajic 5-7.5 milyon euro

Kevin Nkoudou 4-7.5 milyon euro

Güven Yalçın 2.5-5 milyon euro

Burak Yılmaz 2-4 milyon euro

Victor Ruiz 1.5-4 milyon euro

Erdoğan Kaya 1.5-5 milyon euro

Tyler Boyd 1-2 milyon euro

(Sabah)

Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Spor Manşet

Haberler

Fenerbahçeli Isla'nın evliliğini koronavirüs kurtardı Spor
Fenerbahçeli Isla'nın evliliğini koronavirüs kurtardı
İngiliz efsane koronavirüsten vefat etti Spor
İngiliz efsane koronavirüsten vefat etti
Newcastle'ın satışı İngiltere Premier Lig'de dengeleri değiştirebilir Spor
Newcastle'ın satışı İngiltere Premier Lig'de dengeleri değiştirebilir
Bu halini unutun! Talisca'nın yeni imajına yorum ve beğeni yağıyor Spor
Bu halini unutun! Talisca'nın yeni imajına yorum ve beğeni yağıyor
Abdullah Avcı'dan Sergen Yalçın'a destek: Güzel bir birliktelik oldu Spor
Abdullah Avcı'dan Sergen Yalçın'a destek: Güzel bir birliktelik oldu
Koronavirüs Terim'i değiştirdi: Artık egomun hiçbir manası yok Spor
Koronavirüs Terim'i değiştirdi: Artık egomun hiçbir manası yok
Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi
Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi
Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddetti
Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddetti
İnter, Lautaro Martinez'in alternatiflerini belirledi
İnter, Lautaro Martinez'in alternatiflerini belirledi
Mbaye Diagne: En büyük hayalim Mekke'ye gitmek
Mbaye Diagne: En büyük hayalim Mekke'ye gitmek
Paris Saint-Germain, Merih Demiral'a kancayı taktı
Paris Saint-Germain, Merih Demiral'a kancayı taktı
Arda'dan Galatasaray mesajı: Umarım gönlümdeki yere giderim
Arda'dan Galatasaray mesajı: Umarım gönlümdeki yere giderim
Alanyaspor, Love için Beşiktaş'ın tazminat ödeyeceği iddialarını yalanladı
Alanyaspor, Love için Beşiktaş'ın tazminat ödeyeceği iddialarını yalanladı
PSG'den ülkesindeki sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek
PSG'den ülkesindeki sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek
Abdülkadir Ömür: En büyük hayalim Barcelona'da Messi ile birlikte oynamak
Abdülkadir Ömür: En büyük hayalim Barcelona'da Messi ile birlikte oynamak
Galatasaray, Radamel Falcao'ya 3.5 milyon euro teklif edecek
Galatasaray, Radamel Falcao'ya 3.5 milyon euro teklif edecek
Onazi, Denizlispor tesislerine gelerek antrenman sahalarının çimlerini biçti
Onazi, Denizlispor tesislerine gelerek antrenman sahalarının çimlerini biçti
Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi
Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi
Sampdoria Başkanı Massimo Ferrero: Aşı için kobay olurum
Sampdoria Başkanı Massimo Ferrero: Aşı için kobay olurum
Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da kalmak istiyor
Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da kalmak istiyor
Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini feshettiği iddialarını yalanladı
Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini feshettiği iddialarını yalanladı
Chievo'da oynayan Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic, evinin çatısından verdiği pozla gündeme geldi
Chievo'da oynayan Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic, evinin çatısından verdiği pozla gündeme geldi
Beşiktaş'ta maaş indirimini kabul eden tek isim Necip Uysal oldu
Beşiktaş'ta maaş indirimini kabul eden tek isim Necip Uysal oldu
Galatasaray Balotelli ile anlaştı! Yıldız golcünün tek şartı, ırkçılık yaşadığında desteklenmek
Galatasaray Balotelli ile anlaştı! Yıldız golcünün tek şartı, ırkçılık yaşadığında desteklenmek
Kamerunlu Samuel Eto'o, ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak
Kamerunlu Samuel Eto'o, ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak
Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti
Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti
Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı
Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı
Inter, 1 milyon koruyucu maske bağışladı
Inter, 1 milyon koruyucu maske bağışladı
Model Olivia Culpo, sevgilisi NFL oyuncusu Christian McCaffrey'nin yeni sözleşmesini dans ederek kutladı
Model Olivia Culpo, sevgilisi NFL oyuncusu Christian McCaffrey'nin yeni sözleşmesini dans ederek kutladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Emrah Harun Tan Ebru Şallı Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Abdullah Avcı Anderson Talisca Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Nisan Çocuk Beşiktaş Gamze Pala
Şu an buradasınız: Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.4.2020 19:38:52. #1.15#
title