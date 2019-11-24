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Beşiktaş, Dimitri Payet'yi transfer etmek istiyor!

Fransız basını, Beşiktaş'ın, Marsilya forması giyen Fransız oyuncu Dimitri Payet'yi kadrosuna katmak istediğini yazdı.

24.11.2019 15:09 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:09
Beşiktaş, Dimitri Payet'yi transfer etmek istiyor!

Şampiyonluk yarışında iddialı hale gelen , 'nın Fransız yıldızı Dimitri Payet için teklif yaptı. L'Equipe'te yer alan habere göre; Beşiktaş, 32 yaşındaki yıldız hücum oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. Sözleşmesi 2021'de sona erecek olan Payet'nin Marsilya'ya aylık 600 bin euro maliyetinin olduğu ve bu nedenle yönetimin, Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı vurgulandı.

VILLAS-BOAS'IN ONAYI GEREKİYOR

Ekonomik olarak sıkıntı içerisinde olan ve yüksek maaş alan Payet'yi gözden çıkaran Marsilya, teknik direktör Andre Villas-Boas'ın da onay vermesi durumunda Beşiktaş'a 'Evet' diyecek. Marsilya, bir diğer yüksek maaşlı oyuncuları Luiz Gustavo ile Adil Rami'yi Fenerbahçe'ye göndermişti.

29 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Bu sezon 14 lig maçının 9'unda oynayan ve 4 gol atan Payet'nin tribünlerin en sevdiği oyunculardan biri olmasının da transferin önündeki bir dezavantaj noktası olduğunun altı çizildi. Dimitri Payet, 2017 yazında West Ham United'dan Marsilya'ya 29.3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

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