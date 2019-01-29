Beşiktaş, Clinton N'Jie'yi Kiralamak İçin Marsilya'ya Resmi Teklifte Bulundu
Beşiktaş, Marsilya'nın 25 yaşındaki kanat oyuncusu Clinton N'Jie için Fransız kulübüne kiralama teklifinde bulundu.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Marsilya'nın kanat oyuncusu Clinton N'jie'yi kiralamk istiyor. BİP Spor'un haberine göre; siyah-beyazlı yönetim, Marsilya'nın 25 yaşındaki forveti Clinton N'Jie için temaslarda bulunuyor. Marsilya'ya oyuncuyu kiralama teklifinde bulunan Beşiktaş yönetimi, Fransız kulübünün cevabını beklemeye geçti.
KARTAL, BABEL'İN YERİNİ DOLDURMAK İSTİYOR
Beşiktaş, N'Jie'yi Fulham'a gönderilen Ryan Babel'in yerini doldurmak için düşünüyor. Bu sezon Marsilya formasıyla 7 maça çıkan N'Jie, 1 gol kaydetti.
YORUMLAR (1)
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YABANCILARIN PARALARINI ÖDEYEMİYORLAR HEPSİ KAÇIYOR HALEN YABANCI ALMA SEVDASINDALAR KLÜPLERİMİZİ ANLAYAMIYORUM O KADAR BORÇ İÇİNDE BATMIŞ DURUMDALAR ÇOK GARİPCevap Yaz Yayından Kaldır