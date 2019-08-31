Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı!

31.08.2019 20:52

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'u konuk etti. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor'un golünü 37. dakikada Oğulcan Çağlayan atarken, Beşiktaş'ın golü 52'de Domagoj Vida'dan geldi. 90 dakikada 530 pas yapan ve 11 korner kullanıp 19 şut çeken Beşiktaş, Çaykur Rizespor kalesini aşamadı ve 1 puana razı oldu.

BURAK VE ATİBA KADRODA YER ALMADI

Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden 2 futbolcu maç kadrosunda yer almadı. Hazırlık kampında sakatlanan ve henüz iyileşmeyen Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson maç kadrosuna alınmadı. Yine hazırlık kampında sakatlanan Enzo Roco ise hafta içinde iyileştiği ve takım çalışmalarına katıldığı için Abdullah Avcı tarafından 21 kişilik maç listesine eklendi. Burak Yılmaz ve Atiba'nın ise milli arada takımla birlikte antrenmanlara çıkması bekleniyor.

SİYAH BEYAZLI TARAFTARLARIN QUARESMA İKİLEMİ

Beşiktaş taraftarları arasında Quaresma atışması yaşandı. Göztepe maçından sonra başkan Fikret Orman'ın kendisini istemediğini açıklayarak takımdan ayrılan ve Kasımpaşa'ya transfer olan Quaresma'ya tribünlerin bir bölümünden destek tezahüratları yapıldı. Karşı tribünler ise Quaresma tezahüratlarını ıslık ve yuhalamalar ile susturmaya çalıştı.

YENİ TRANSFER ELNENY TRİBÜNDE

Beşiktaş'ın yeni transferi Mohamed Elneny karşılaşmayı tribünden takip etti. Arsenal'den 1 sezonluğuna kiralanan Elneny bu sabah sağlık kontrollerinden geçmiş ve transferi resmen açıklanmıştı.