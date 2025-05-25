BEŞİKTAŞ Ç.RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN? Beşiktaş Ç.Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş ve Ç.Rizespor arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve saatinin yanı sıra yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. 2024-2025 sezonunun başlangıcını işaret eden Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçları, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz. Beşiktaş Ç.Rizespor MAÇI NE ZAMAN? Beşiktaş Ç.Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ Ç.RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Ç.Rizespor maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş Ç.Rizespor maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Beşiktaş Ç.Rizespor maçını şifresiz izleyebilecekler.

BEŞİKTAŞ Ç.RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Ç.Rizespor maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ Ç.RİZESPOR İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Beşiktaş 11'i:



Ç.Rizespor11'i: