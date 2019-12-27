Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı
Beşiktaş, şampiyonluk mücadelesi verdiği sezonda kaptanı Burak Yılmaz ile nikah tazeledi. Sezon sonu kontratı sona erecek olan yıldız golcünün sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı.
Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan golcü futbolcu Burak Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı.
Siyah beyazlıların iç transferde sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki Burak Yılmaz'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattığı ortaya çıktı.
Beşiktaş yönetimi, geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'dan 1 milyon 360 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen tecrübeli golcünün sözleşmesinin uzatıldığı Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Burak Yılmaz, Beşiktaş ile çıktığı 26 maçta 16 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Haber Videosu: Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı
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geldiğinden bu yana hep savundum ama fener maçındaki bitik hali ve yanlış yerlerde top beklemesine ayar oldumCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yönetim diyor ki burak şimdiye kadar yan yatıyor çamura batıyordun, artık rahatla mutlu mutlu uyuyabilirsin 1, 5 yıl daha sana para ödeyeceğiz keyfini kaçırma YUHHHHHHHHHHHHHH size hep aynı gelende gidende bu ülkede futbol kalkınmaz bu yöneticiler oldukçaCevap Yaz 3 Yayından Kaldır