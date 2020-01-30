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Beşiktaş, Burak'ı takımda tutma kararı aldı

Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda Lecce'den gelen teklifi reddedip Burak Yılmaz'ı takımda tutma kararı aldı.

30.01.2020 23:13 | Son Güncelleme: 30.01.2020 23:25
Beşiktaş, Burak'ı takımda tutma kararı aldı

'ta için dün yine sıcak saatler yaşandı. İtalyan kulübü sezon başından beri sürdürdüğü Burak ısrarını bitirmedi. Golcü futbolcuyu devre arasında takıma katmak için yoğun çaba sarfeden Lecce Burak'ı ikna etmesine rağmen yönetimden olumsuz yanıt aldı. Bu kararda 'ın da payının büyük olduğu öne sürüldü.

"ONA İHTİYACIM VAR"

Sergen Yalçın dün Başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmede, "Burak kesinlikle takımda kalmalı. Ona ihtiyacım var" dedi. Bu gelişmeden sonra Burak'ın gönderilmesinden vazgeçen yönetim bu kararı golcü yıldıza bildirdi. Geçen sezon Beşiktaş'ı sırtlayan Burak bu sezon bekleneni veremedi.

(Takvim)


Haber Videosu

: Beşiktaş, Burak'ı takımda tutma kararı aldı
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