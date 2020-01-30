Beşiktaş, Burak'ı takımda tutma kararı aldı
Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda Lecce'den gelen teklifi reddedip Burak Yılmaz'ı takımda tutma kararı aldı.
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz için dün yine sıcak saatler yaşandı. İtalyan kulübü Lecce sezon başından beri sürdürdüğü Burak ısrarını bitirmedi. Golcü futbolcuyu devre arasında takıma katmak için yoğun çaba sarfeden Lecce Burak'ı ikna etmesine rağmen yönetimden olumsuz yanıt aldı. Bu kararda Sergen Yalçın'ın da payının büyük olduğu öne sürüldü.
"ONA İHTİYACIM VAR"
Sergen Yalçın dün Başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmede, "Burak kesinlikle takımda kalmalı. Ona ihtiyacım var" dedi. Bu gelişmeden sonra Burak'ın gönderilmesinden vazgeçen yönetim bu kararı golcü yıldıza bildirdi. Geçen sezon Beşiktaş'ı sırtlayan Burak bu sezon bekleneni veremedi.
(Takvim)
Haber Videosu: Beşiktaş, Burak'ı takımda tutma kararı aldı
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ey beşiktaş ruh hasta mısınız bu adama nasıl katlanıyorsunuz.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ara transfer zamani bitti bitecek siz hala Italyanlar diyorsunuz. Biraz ciddiyet. Bu Cin''de ve Türkiye''de futbol oynayamiyor Italya''da nasil oynayacak?Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Gönderin gitsin. . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır