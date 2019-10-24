Beşiktaş-Braga maçında ilk 11'ler belli oldu!

24.10.2019 18:56

Beşiktaş,UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. maçında Portekiz ekibi Braga'ya konuk olacak. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını ise Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak. Saat 19.55'te başlayacak karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Necip, Vida, Roco, Rebocho, Oğuzhan, Elneny, Boyd, Ljajic, Caner, Güven.

BRAGA: Matheus, Sequeira, Santos, Andre Horta, Novais, Paulinho, Ricardo Horta, Viana, Esgaio, Palhinha, Galeno