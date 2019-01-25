Beşiktaş, BB Erzurumspor'u Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu

Haftanın açılış maçında Beşiktaş, sahasında BB Erzurumspor'u konuk edecek. Saat 20:30'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Ligde 19. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Saat 20:30'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Necip, Mirin, Adriano, Dorukhan, Medel, Quaresma, Ljajic, Lens, Burak Yılmaz

BB ERZURUMSPOR: Sehic, Egemen, Leo, Sunu, Taylan, Tolga, Emrah, İbrahim, Rashad, Lokman, Scuk

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