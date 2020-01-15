BB Erzurumspor-Beşiktaş maçında ikinci gol geldi
Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
15.01.2020 18:28 | Son Güncelleme: 15.01.2020 19:06
Beşiktaş, Türkiye Kupası son 16 turunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk oluyor. KarşılaşmayıKoray Gençerler yönetiyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
BB ERZURUMSPOR: Kayacan, Osman, Merthab, Hasan, Ba, Batuhan, Yusuf Emre, İbrahim, Juju, Rashad, Oltan
BEŞİKTAŞ: Karius, Vida, Ruiz, Caner, Rebocho, Elneny, Necip, Diaby, Oğuzhan, N'Koudu, Umut Nayır
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