BB Erzurumspor-Beşiktaş maçında ikinci gol geldi
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BB Erzurumspor-Beşiktaş maçında ikinci gol geldi

Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

15.01.2020 18:28 | Son Güncelleme: 15.01.2020 19:06
BB Erzurumspor-Beşiktaş maçında ikinci gol geldi

, son 16 turunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk oluyor. KarşılaşmayıKoray Gençerler yönetiyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

BB ERZURUMSPOR: Kayacan, Osman, Merthab, Hasan, Ba, Batuhan, , İbrahim, Juju, Rashad, Oltan

BEŞİKTAŞ: Karius, Vida, Ruiz, Caner, Rebocho, Elneny, Necip, Diaby, Oğuzhan, N'Koudu, Umut Nayır

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